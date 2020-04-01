Зеленський порівняв коронавірус із радіацією після Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порівняв коронавірус із радіацією після аварії на Чорнобильській АЕС, адже тоді люди також не боялись виходити на вулиці, бо радіація була невидима, як і коронавірус. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
“Дорогі громадяни. Продовжуємо зберігати спокій та холодну голову. Продовжуємо залишатися вдома. Я вкотре прошу вас подорослішати. Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся - бо ж радіація невидима. Так от, коронавірус теж невидимий. Більше того - ми нікого не збираємо, а навпаки, благаємо вас залишатися вдома”, - сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що за час карантину пляжі ніхто не вкраде і парки нікуди не зникнуть. При цьому, шашлики можуть вилізти боком.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.