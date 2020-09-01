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Зеленський: полтавський аеропорт буде внесено до другої частини "Великого будівництва"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Полтавський аеропорт буде внесено до другої частини програми "Велике будівництво". Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час візиту на Полтавщину, передає кореспондент УНН.

Зеленський: полтавський аеропорт буде внесено до другої частини "Великого будівництва"

"Ми обов’язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми "Велике будівництво", там де будуть аеропорти в усіх важливих точках України – ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за 2-3 роки всі аеропорти, які потрібні в Україні", - сказав Зелеський.

З його слів, у Полтавського аеропорту є "нормальний", новий термінал, але смуги немає.

"У нас повинен бути проект цієї смуги до початку 2021 року. Як тільки ми зможемо будувати, відповідно до нашої погоди, почнемо будувати смугу і зробимо нормальний міжнародний аеропорт", - додав Глава держави.

Нагадаємо, будівництво аеропорту в Дніпрі планують розпочати цієї зими, якщо дозволять погодні умови.

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