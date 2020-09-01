Зеленський: полтавський аеропорт буде внесено до другої частини "Великого будівництва"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Полтавський аеропорт буде внесено до другої частини програми "Велике будівництво". Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час візиту на Полтавщину, передає кореспондент УНН.
"Ми обов’язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми "Велике будівництво", там де будуть аеропорти в усіх важливих точках України – ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за 2-3 роки всі аеропорти, які потрібні в Україні", - сказав Зелеський.
З його слів, у Полтавського аеропорту є "нормальний", новий термінал, але смуги немає.
"У нас повинен бути проект цієї смуги до початку 2021 року. Як тільки ми зможемо будувати, відповідно до нашої погоди, почнемо будувати смугу і зробимо нормальний міжнародний аеропорт", - додав Глава держави.
Нагадаємо, будівництво аеропорту в Дніпрі планують розпочати цієї зими, якщо дозволять погодні умови.