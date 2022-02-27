Зеленський поговорив з Лукашенком
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає УНН.
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"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав Зеленський у Telegram.
Деталей розмови поки немає.
Додамо
Раніше РФ заявила, що чекає українську сторону на перемовини у білоруському Гомелі. Україна ж від перемовин у Білорусі відмовилась.
Як повідомили в ОП, Україна відмовилася від переговорів з Росією у Гомелі через те, що Москва вимагає, щоб українська армія склала зброю.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.