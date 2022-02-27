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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 29553 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський поговорив з Лукашенком

Зеленський поговорив з Лукашенком

Київ • УНН

 • 778441 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає УНН

Цитата

"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав Зеленський у Telegram.

Деталей розмови поки немає.

Додамо

Раніше РФ заявила, що чекає українську сторону на перемовини у білоруському Гомелі. Україна ж від перемовин у Білорусі відмовилась.

Як повідомили в ОП, Україна відмовилася від переговорів з Росією у Гомелі через те, що Москва вимагає, щоб українська армія склала зброю

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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