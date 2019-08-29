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Зеленський поговорив телефоном із Туском

Зеленський поговорив телефоном із Туском

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, передає УНН із посиланням на офіційний сайт Голови держави.

Як повідомляється, було обговорено перебіг та основні результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у Біарріці (Французька Республіка).

Глава Української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до "Групи семи".

Також Президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті "Сімки" в США у 2020 році.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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