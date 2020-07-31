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Зеленський підписав закон щодо запровадження електронної форми виконавчого документа

Зеленський підписав закон щодо запровадження електронної форми виконавчого документа

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документу", який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2020 року, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.

Згідно з законом, частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повний перехід на електронний документообіг може призвести до проблем у роботі ВР – Разумков

Реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що 15 липня Рада запровадила електронну форму виконавчого документа.

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