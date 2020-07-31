Зеленський підписав закон щодо запровадження електронної форми виконавчого документа

Згідно з законом, частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

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Реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що 15 липня Рада запровадила електронну форму виконавчого документа.