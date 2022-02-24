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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій

Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій

Київ • УНН

 • 167908 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Президент Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій. Тобто спротив, відсіч будуть наростати”, — сказав Подоляк.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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