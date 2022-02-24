Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Президент Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій. Тобто спротив, відсіч будуть наростати”, — сказав Подоляк.
Контекст
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