Зеленський перепризначив Головатого членом Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника Голови Конституційного Суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента, передає УНН.
Деталі
Так, Зеленський указом № 165/2021 звільнив Головатого від виконання обов’язків члена Венеційської комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
Наступним указом — № 166/2021, президент призначив заступника Голови КСУ Сергія Головатого членом Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) — за згодою.
Що передувало
Венеціанська комісія позитивно оцінила законопроект про конституційну процедуру, але недоліки теж помітила. Так, у висновку зафіксували наявність конфлікту інтересів у суддів КСУ. У висновку, зокрема, вказано, що “для всіх суддів, у тому числі вищих суддів конституційних судів, важливим є не лише діяти неупереджено, а й доносити до громадськості сприйняття неупередженості. [...] Цього, як видно, бракує рішенню № 13-р/2020, у якому відсутнє обговорення цього питання, і не пояснюється, чому деякі судді, включно навіть із суддею-доповідачем, не заявили самовідвід, коли це було б виправдано апріорі”.