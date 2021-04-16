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Зеленський перепризначив Головатого членом Венеціанської комісії

Зеленський перепризначив Головатого членом Венеціанської комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника Голови Конституційного Суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента, передає УНН.

Деталі

Так, Зеленський указом № 165/2021 звільнив Головатого від виконання обов’язків члена Венеційської комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Наступним указом — № 166/2021, президент призначив заступника Голови КСУ Сергія Головатого членом Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) — за згодою.

Що передувало

Венеціанська комісія позитивно оцінила законопроект про конституційну процедуру, але недоліки теж помітила. Так, у висновку зафіксували наявність конфлікту інтересів у суддів КСУ. У висновку, зокрема, вказано, що “для всіх суддів, у тому числі вищих суддів конституційних судів, важливим є не лише діяти неупереджено, а й доносити до громадськості сприйняття неупередженості. [...] Цього, як видно, бракує рішенню № 13-р/2020, у якому відсутнє обговорення цього питання, і не пояснюється, чому деякі судді, включно навіть із суддею-доповідачем, не заявили самовідвід, коли це було б виправдано апріорі”.

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