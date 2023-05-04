Зеленський: перебуваю в Гаазі, щоб привезти погані новини для росіян

Цитата

"Я не хочу демотивувати цим суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін, тому що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини. Зараз я у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості", - заявив Зеленський.

Деталі

Президент також поінформував стосовно роботи над створенням окремого трибуналу для росіян, винних у воєнних злочинах. Він наголосив, що Україна співпрацює над цим питанням разом з партнерами, та ніякого гібридного формату бути не може.

“Ми будемо працювати над створенням окремого трибуналу, тому що ми повинні засуджувати злочини агресії. Тут є велика група, яка складається на сьогодні, мені здається, із 35 країн. Але, тим не менш, є певні думки щодо того, в якому виді має бути побудований цей трибунал. Наша позиція чітка: вчора у нас була зустріч із партнерами, і ми виокремили нашу позицію. Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб всі причетні не були недоторканні”, – наголосив голова держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Міжнародному кримінальному суді. На початку він заявив: “Ми всі хочемо тут бачити іншого володимира у Гаазі”, маючи на увазі російського диктатора володимира путіна, ордер на арешт якого видав МКС.