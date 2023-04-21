Зеленський очікує доповідь Резнікова за результатами "Рамштайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує доповідь міністра оборони Олексія Резнікова за результатами "Рамштайну", передає УНН.
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"Увесь день максимальна увага комунікації у форматі "Рамштайн", сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами "Рамштайну", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
Раніше
Пріоритетом номер один у допомозі Україні є постачання систем протиповітряної оборони, заявив на прес-онференції за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін, додавши, що ці системи допоможуть уберегтися від російських масованих ракетних атак.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки.
У свою чергу, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що для будівництва багаторівневої системи ППО/ПРО, що є головним пріоритетом, Україні потрібні сучасні винищувачі.