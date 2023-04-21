Головним пріоритетом у допомозі для України є системи ППО – Остін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Пріоритетом номер один у допомозі Україні є постачання систем протиповітряної оборони, заявив на прес-онференції за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін, додавши, що ці системи допоможуть уберегтися від російських масованих ракетних атак, передає УНН.
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"Ми всі віримо, що для України зараз найбільш потрібні системи ППО, щоб уберегтися від російських масованих ракетних атак", - заявив Остін, відповідаючи на запитання щодо постачання Україні винищувачів.
Деталі
Глава Пентагону наголосив, що протягом наступних місяців США продовжать говорити про це.
"Ми це підкреслюватимемо, тому що це - пріоритет №1, зокрема, у найближчій перспективі", - додав міністр оборони.
За словами Остіна, наразі українці можуть захищати свою критичну інфраструктуру, громадян та війська під час їх переміщень.
США продовжать залучати партнерів для забезпечення України системами ППО. Остін переконаний, що союзники можуть робити ще більше, і він просить їх робити ще більше.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки.
У свою чергу, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що для будівництва багаторівневої системи ППО/ПРО, що є головним пріоритетом, Україні потрібні сучасні винищувачі.