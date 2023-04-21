Главным приоритетом в помощи для Украины являются системы ПВО – Остин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Приоритетом номер один в помощи Украине является поставка систем противовоздушной обороны, заявил на пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что данные системы помогут уберечься от российских массированных ракетных атак, передает УНН.
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"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы уберечься от российских массированных ракетных атак", – заявил Остин, отвечая на вопрос о поставках Украине истребителей.
Детали
Глава Пентагона подчеркнул, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.
"Мы будем это подчеркивать, потому что это - приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", - добавил министр обороны.
По словам Остина, на данный момент украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений.
США продолжат привлекать партнеров для снабжения Украины системами ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше и он просит их делать еще больше.
Дополнение
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для постройки многоуровневой системы ПВО/ПРО, что является главным приоритетом, Украине нужны современные истребители.