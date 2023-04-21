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Главным приоритетом в помощи для Украины являются системы ПВО – Остин

Главным приоритетом в помощи для Украины являются системы ПВО – Остин

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Приоритетом номер один в помощи Украине является поставка систем противовоздушной обороны, заявил на пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что данные системы помогут уберечься от российских массированных ракетных атак, передает УНН.

Цитата

"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы уберечься от российских массированных ракетных атак", – заявил Остин, отвечая на вопрос о поставках Украине истребителей.

Детали

Глава Пентагона подчеркнул, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.

"Мы будем это подчеркивать, потому что это - приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", - добавил министр обороны.

По словам Остина, на данный момент украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений.

США продолжат привлекать партнеров для снабжения Украины системами ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше и он просит их делать еще больше.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для постройки многоуровневой системы ПВО/ПРО, что является главным приоритетом, Украине нужны современные истребители.

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