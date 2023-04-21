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Зеленский ожидает доклад Резникова по результатам "Рамштайна"

Зеленский ожидает доклад Резникова по результатам "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 418863 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад министра обороны Алексея Резникова по результатам "Рамштайна", передает УНН.

Цитата

"Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня – заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость вполне соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее 

Приоритетом номер один в помощи Украине является поставка систем противовоздушной обороны, заявил на пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что эти системы помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для строительства многоуровневой системы ПВО/ПРО, что является главным приоритетом, Украине нужны современные истребители.

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