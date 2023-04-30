Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Зеленський також детально поінформував Макрона про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні, передає УНН.
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«Під час розмови з Президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції. Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру», - написав Зеленський.
Зеленський повідомив, що вони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.
«Детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони», - повідомив Зеленський.
Президент України зазначив, що швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює українські можливості.
«Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету», - додав Зеленський.
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Доповнення
Міністр збройних сил Лекорню заявляв, що Франція планує подвоїти постачання снарядів калібру 155 мм Україні.