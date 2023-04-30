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Вже скоро головні битви – Зеленський

Вже скоро головні битви – Зеленський

Київ • УНН

 • 463681 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже скоро головні битви. Про це він сказав під час привітання українських прикордонників із професійним святом, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм та надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що Україна готується до контрнаступу.

Зеленський також заявляв, що Україна почне свій контрнаступ, не чекаючи винищувачів F-16 від союзників.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше.

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