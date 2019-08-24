Зеленський не згадав про Росію у промові з нагоди Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час виступу з нагоди Дня Незалежності 24 серпня Президент України Володимир Зеленський жодного разу не згадав про причетність Росії до війни на Донбасі та анексії Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст виступу Президента.
“А згодом на нашу землю прийшла війна. Яку ми зустріли всією країною. І тут "усією країною" — це вже не просто художній прийом. Бо ми — у прямому сенсі слова — всією країною збирали на бронежилети, медикаменти, тепловізори. Усією країною, в Інтернеті та біля телеекранів, були прикуті до новин зі сходу. Новин, де решта слів втрачала сенс, а перед очима були тільки назви населених пунктів та кількість загиблих героїв”, — сказав Зеленський.
Про анексію Криму Зеленський говорив, порівнюючи Крим та Донбас з дітьми, яких відібрали в батьків. Проте, жодного разу не промовив назву півострова.
“Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину — просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі — хто вам сказав, що це — ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, Президент встановив День пам’яті захисників України.