Президент порівняв Крим та Донбас з дітьми, яких відібрали в батьків

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на урочистостях з нагоди Дня Незалежності порівняв анексію Криму та агресію на сході України з ситуацією коли у люблячих батьків силоміць відібрали дітей, повідомляє УНН.

“Я люблю нашу землю, бо кожен куточок України — це велика сім’я.

І для тих, хто не розуміє сьогоднішній біль українців, я поясню дуже доступною мовою.

Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину — просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі — хто вам сказав, що це — ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком”, — пояснив Президент свою позицію.

Далі він зауважив, ймовірно маючи на увазі міжнародних партнерів, що ніхто інший не розуміє болю, адже то не їхня дитина.

“І от пройшло 5 років. І ті, хто був так занепокоєний, кажуть: та, наче, все нормально. Дитина за вами вже не плаче. І взагалі — не сильно вона на вас і схожа. Чому вони так кажуть? Тому що це — не їхня дитина”, — зауважив Зеленський.

А ось другу дитину зачинили в кімнаті і приставили охорону.

“А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть — яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але не можете туди зайти.

Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом. Бо голос рідної крові переможе!”, — заявив Зеленський.

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