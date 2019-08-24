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6 марта, 17:12 • 133138 просмотра

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Президент сравнил Крым и Донбасс с детьми, которых отняли у родителей

Президент сравнил Крым и Донбасс с детьми, которых отняли у родителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на торжествах по случаю Дня Независимости сравнил аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины с ситуацией когда у любящих родителей силой отобрали детей, сообщает УНН.

"Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины - это большая семья.

И для тех, кто не понимает сегодняшний боль украинцев, я объясню очень доступным языком.

Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был наш. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком", - пояснил Президент свою позицию.

Далее он отметил, вероятно имея в виду международных партнеров, что никто другой не понимает боль, ведь это не их ребенок.

"И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, как, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок", - отметил Зеленский.

А вот второго ребенка закрыли в комнате и приставили охрану.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят - какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!", - заявил Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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