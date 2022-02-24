Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим", - йдеться в повідомлені.
Деталі
Повідомили, що сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.
"В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам", - зазначається в повідомленні.
Наголосили, що втрат серед захисників України наразі немає.
Доповнення
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку було чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.
Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.