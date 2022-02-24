Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российским захватчикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Цитата
"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ТОТ АР Крым", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери.
"В районе проведения ООС сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбито 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ. Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам", - отмечается в сообщении.
Отметили, что потерь среди защитников Украины пока нет.
Дополнение
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.