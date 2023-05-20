Зеленський на полях саміту G7 зустрівся з прем'єром Індії Моді: запросив приєднатися до формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Як зазначив Глава держави, він запросив Індію приєднатися до української формули миру, а також розповів індійському прем'єру про гуманітарні потреби України, пише УНН.
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"У межах візиту до Японії та участі в саміті країн «Групи семи» зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час зустрічі розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував Нарендру Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації", - написав Зеленський у соцмережах.
"Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі. Дякую Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні", - зазначив Президент.
Нагадаємо
Зеленський на полях саміту G7 зустрівся також з прем'єрами Італії та Великої Британії.