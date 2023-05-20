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Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Индии Моди: пригласил присоединиться к формуле мира

Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Индии Моди: пригласил присоединиться к формуле мира

Киев • УНН

 • 813796 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отметил Глава государства, он пригласил Индию присоединиться к украинской формуле мира, а также рассказал индийскому премьеру о гуманитарных потребностях Украины, пишет УНН.

Цитата

"В рамках визита в Японию и участия в саммите стран «Группы семи» встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Подробно проинформировал Нарендру Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в соцсетях.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы. Спасибо Индии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за предоставление гуманитарной помощи Украине", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский на полях саммита G7 встретился также с премьерами Италии и Великобритании.

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