Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Индии Моди: пригласил присоединиться к формуле мира

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"В рамках визита в Японию и участия в саммите стран «Группы семи» встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Подробно проинформировал Нарендру Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в соцсетях.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы. Спасибо Индии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за предоставление гуманитарной помощи Украине", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский на полях саммита G7 встретился также с премьерами Италии и Великобритании.