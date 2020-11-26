Зеленський ініціював присвоєння директору КБ "Південне" звання Героя України посмертно

"Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно", - сказано у повідомленні.

Зеленський зауважив, що надбання таких людей, як Олександр Дегтярев, залишається в історії держави.

"Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі. Головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство. Я обіцяю, що це обов’язково буде зроблено", – додав Президент.

Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині попрощалися із гендиректором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, який напередодні помер від коронавірусу. Зазначається, що на похорони приїхав і Президент України Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв УНН, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.