Зеленський ініціював присвоєння директору КБ "Південне" звання Героя України посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський ініціював присвоєння директору КБ "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно", - сказано у повідомленні.
Зеленський зауважив, що надбання таких людей, як Олександр Дегтярев, залишається в історії держави.
"Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі. Головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство. Я обіцяю, що це обов’язково буде зроблено", – додав Президент.
Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині попрощалися із гендиректором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, який напередодні помер від коронавірусу. Зазначається, що на похорони приїхав і Президент України Володимир Зеленський.
Як раніше повідомляв УНН, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.