Зеленський і Нетаньягу домовилися про вирішення проблеми відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна та Ізраїль остаточно домовилися вирішити проблему численних відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає кореспондент УНН.
"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Україна та Ізраїль домовилися без затримок розпочати роботу з розширення угоди про вільну торгівлю між країнами і на сферу послуг.