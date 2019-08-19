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Зеленський і Нетаньягу домовилися про вирішення проблеми відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю

Зеленський і Нетаньягу домовилися про вирішення проблеми відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 9852 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна та Ізраїль остаточно домовилися вирішити проблему численних відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає кореспондент УНН.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль домовилися без затримок розпочати роботу з розширення угоди про вільну торгівлю між країнами і на сферу послуг.

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