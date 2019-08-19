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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 79970 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 91798 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126270 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128103 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130217 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

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5 марта, 16:07 • 151107 просмотра

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Зеленский и Нетаньяху договорились о решении проблемы отказов украинцам во въезде в Израиль

Зеленский и Нетаньяху договорились о решении проблемы отказов украинцам во въезде в Израиль

Киев  •  УНН

 • 9841 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина и Израиль окончательно договорились решить проблему многочисленных отказов Украинской во въезде в Израиль. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина и Израиль договорились без задержек начать работу по расширению соглашения о свободной торговле между странами и на сферу услуг.

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