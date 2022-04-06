Зеленський доручив уряду формалізувати припинення товарообігу України з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з росією. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Повідомляється, що Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів та представниками Офісу Глави держави щодо стану виконання державного бюджету на поточний рік та запровадження ембарго на торгівлю з рф.
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"Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження.
"У другому кварталі, за словами голови уряду, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.
"За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення ключових потреб української армії та економіки.