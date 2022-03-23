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Здавала позиції ЗСУ через власну соцмережу: у Слов’янську поліція затримала прихильницю "руського миру"

Київ • УНН

 • 138386 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Затримали жінку оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із спецпризначеннями КОРДу. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram.

Здавала позиції ЗСУ через власну соцмережу: у Слов’янську поліція затримала прихильницю "руського миру"

Деталі

За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш носій.

Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мир". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також призивала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу.

Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста.

Прихильницю "руського миру" доставлено до Слов’янського відділу поліції.

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