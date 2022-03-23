Сдавала позиции ВСУ через собственную соцсеть: в Славянске полиция задержала сторонницу "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Задержали женщину оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно со спецназначениями КОРДа. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram.
Детали
По месту жительства женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флеш носитель.
Жительница Славянска - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На собственной странице в социальной сети она выложила видео относительно обстановки в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу.
Кроме того, женщина рассказывала о перемещениях военной техники, местах ее дислокации и автомобильных путях, через которые можно попасть в город.
Сторонница "русского мира" доставлена в Славянский отдел полиции.