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Сдавала позиции ВСУ через собственную соцсеть: в Славянске полиция задержала сторонницу "русского мира"

Киев • УНН

 • 138386 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Задержали женщину оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно со спецназначениями КОРДа. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram.

Сдавала позиции ВСУ через собственную соцсеть: в Славянске полиция задержала сторонницу "русского мира"

Детали

По месту жительства женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флеш носитель.

Жительница Славянска - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На собственной странице в социальной сети она выложила видео относительно обстановки в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу.

Кроме того, женщина рассказывала о перемещениях военной техники, местах ее дислокации и автомобильных путях, через которые можно попасть в город.

Сторонница "русского мира" доставлена в Славянский отдел полиции.

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