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Збірна України з футзалу виграла спаринг у двократного чемпіона Європи

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Збірна України з футзалу в Харкові за присутності вщент заповнених трибун Палацу спорту "Локомотив", провела свій перший товариський матч проти одної з найсильніших команд світу - збірної Італії. Про це інформує прес-служба Асоціації футзалу України, передає УНН.

Вже на 1-й хвилині "жовто-блакитна" команда приголомшила суперника результативною атакою. Разуванов на правому фланзі один в один розібрався з Ерколессі, після чого невідпорно пробив в ближній кут – 1:0.

На кілька хвилин гості заволоділи ініціативою, і Кальдероллі був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, але після його удару головою на шляху м’яча до воріт була стійка воріт. На 6-й хвилині Мерлім потенційний вихід Королишина сам на сам був зірвав ціною порушення поблизу карного майданчика гостей. Арбітр продемонстрував гравцю червону карту, а після розіграшу штрафного той же Королишин подвоїв перевагу України.

До перерви суперники встигли обмінятися забитими м’ячами. Скініна першим був на добиванні після того, як Іваняк відбив удар Романо. А за дві хвилини Журба дальнім пострілом з 12-ти метрів не залишив шансів Маммарареллі – 3:1.

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З обопільних атак розпочали команди другий тайм, в такій грі поталанило Ерколессі, коли на 24-й хвилині він сильно та влучно пробив в ближній кут, і м’яч від стійки опинився в сітці. За хвилину Лисенко міг поновити перевагу українців в два м’ячі, але після кутового з-меж штрафного майданчику пробив над поперечиною. За втрачений шанс італійці ледь не покарали нашу команду – Ліма потужно пробив майже з центра майданчика, а Іваняку на допомогу прийшла штанга. До кінця відведеного часу наші співвітчизники дотримали перевагу в один м'яч – 3:2.

"Цікава гра вийшла. Перший тайм в нас краще вийшов, ніж другий. Але виграли, і є інформація, як то кажуть, для роздумів. Тому зараз подивимось гру, розберемо її. Вважаю, що гра вийшла цікавою, з безліччю моментів, бойова, напружена. Італія – хороша команда, одна з кращих в світі. В неї з’явилися молоді гравці, у нас є молоді гравці. Як раз і перевірили хлопців", - розповів наставник України Олександр Косенко.

Примітно, що зустріч колективів була приурочена підготовці до Євро-2018, яке стартуватиме 31-го січня.

Зауважимо, що Італія є другою країною за кількістю здобутих титулів на чемпіонатах Європи. "Скуадра Адзурра" вигравала першість Старого Світу – 2003, 2014 роки.

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