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Сборная Украины по футзалу выиграла спарринг в двукратного чемпиона Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сборная Украины по футзалу в Харькове в присутствии основания заполненных трибун Дворца спорта "Локомотив", провела свой первый товарищеский матч против одной из сильнейших команд мира - сборной Италии. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины, передает УНН.

Уже на 1-й минуте "желто-голубая" команда ошеломила соперника результативной атакой. Разуванов на правом фланге один в один разобрался с Ерколесси, после чего неотразимо пробил в ближний угол - 1: 0.

На несколько минут гости завладели инициативой и Кальдеролли был близок к тому, чтобы сравнять счет, но после его удара головой на пути мяча к воротам была стойка ворот. На 6-й минуте Мерло потенциальный выход Королишин один на один был сорвал ценой нарушения вблизи штрафной гостей. Арбитр показал игроку красную карту, а после розыгрыша штрафного тот же Королишин удвоил преимущество Украины.

До перерыва соперники успели обменяться забитыми мячами. Скинина первым был на добивании после того, как Иваняк отбил удар Романо. А за две минуты Журба дальним выстрелом с 12-ти метров не оставил шансов Маммарарелли - 3: 1.

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С обоюдных атак начали команды второй тайм, в такой игре повезло Ерколесси, когда на 24-й минуте он сильно и точно пробил в ближний угол, и мяч от стойки оказался в сетке. В минуту Лысенко мог восстановить преимущество украинский в два мяча, но после углового из-пределов штрафной пробил над перекладиной. За потерянный шанс итальянцы едва не наказали нашу команду - Лима мощно пробил почти с центра площадки, а Иваняк на помощь пришла штанга. К концу отведенного времени наши соотечественники сдержали преимущество в один мяч - 3: 2.

"Интересная игра получилась. Первый тайм у нас лучше получился, чем второй. Но выиграли, и есть информация, как говорится, к размышлению. Поэтому сейчас посмотрим игру, разберем ее. Считаю, что игра получилась интересной, с множеством моментов, боевая, напряжена. Италия - хорошая команда, одна из лучших в мире. у нее появились молодые игроки, у нас есть молодые игроки. Как раз и проверили ребят ", - рассказал наставник Украины Александр Косенко.

Примечательно, что встреча коллективов была приурочена подготовке к Евро-2018, которое стартует 31 января.

Заметим, что Италия является второй страной по количеству полученных титулов на чемпионатах Европы. "Скуадра адзурра" выиграла первенство Старого Света - 2003, 2014 годы.

Украинские Национальные Новости

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