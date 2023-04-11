Збирали дані про українську оборону на кордоні з рф: СБУ викрило ворожих інформаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила про затримання групи інформаторів ворога. Двоє жителів деокупованого Вовчанська Харківської області, збирали розвіддані для підготовки ворожих диверсій та обстрілів, вказали у СБУ, пише УНН.
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Фігурантами виявились двоє жителів деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади, зазначили у СБУ.
Насамперед, як повідомляється, їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з рф та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресор розшукував інформацію про поточну суспільно-політичну ситуацію у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним жителям.
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"Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів. За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року", - повідомила СБУ в Telegram.
Згодом, за даними СБУ, до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з фсб. Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Телеграм із дотриманням заходів конспірації. При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з фсб, повідомили у СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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