Собирали данные об украинской обороне на границе с рф: СБУ разоблачило вражеских информаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о задержании группы информаторов врага. Двое жителей деоккупированного Волчанска Харьковской области, собирали разведданные для подготовки вражеских диверсий и обстрелов, указали в СБУ, пишет УНН.
Детали
Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона. Злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской громады, отметили в СБУ.
Прежде всего, как сообщается, их интересовали сведения об обустройстве оборонительных линий вдоль границы с рф и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информацию о текущей общественно-политической ситуации в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.
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"Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов. По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, который сразу после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских разведывательных задач он приступил лишь в начале этого года", - сообщила СБУ в Telegram.
Впоследствии, по данным СБУ, к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с фсб. Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджер Телеграм с соблюдением мер конспирации. При обысках по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с фсб, сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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