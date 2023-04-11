Собирали данные об украинской обороне на границе с рф: СБУ разоблачило вражеских информаторов

ukru
Эксклюзив
12:17 • 17560 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 101272 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129929 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119677 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133781 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116608 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131160 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125318 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109032 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102747 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123894 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135603 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117968 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120535 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116104 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212626 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243247 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182647 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188484 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224129 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 3387 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 76476 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111776 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119888 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135425 просмотра
Актуальное
Собирали данные об украинской обороне на границе с рф: СБУ разоблачило вражеских информаторов

Собирали данные об украинской обороне на границе с рф: СБУ разоблачило вражеских информаторов

Киев • УНН

 • 697290 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о задержании группы информаторов врага. Двое жителей деоккупированного Волчанска Харьковской области, собирали разведданные для подготовки вражеских диверсий и обстрелов, указали в СБУ, пишет УНН.

Детали

Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона. Злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской громады, отметили в СБУ.

Прежде всего, как сообщается, их интересовали сведения об обустройстве оборонительных линий вдоль границы с рф и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информацию о текущей общественно-политической ситуации в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

Цитата

"Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов. По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, который сразу после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских разведывательных задач он приступил лишь в начале этого года", - сообщила СБУ в Telegram.

Впоследствии, по данным СБУ, к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с фсб. Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджер Телеграм с соблюдением мер конспирации. При обысках по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с фсб, сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержан корректировщик ракетного удара по школе в Краматорске

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы