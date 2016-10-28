Збільшили термін безвізового перебування турецьких громадян в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН з посиланням на офіційне представництво президента України.
Повідомляється, що Президент П.Порошенко проінформував турецького лідера про збільшення терміну безвізового перебування з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду для турецьких громадян на території України.
Також аналогічне рішення щодо українських громадян уряд Туреччини ухвалив раніше.
Зазначається, що співрозмовники засудили порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Президент Р.Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова.
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Примітно, що сторони домовилися активізувати переговори щодо зони вільної торгівлі та обговорили порядок подальших контактів на вищому рівні.