Збільшили термін безвізового перебування турецьких громадян в Україні

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 38572 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 28783 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 37262 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 56014 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 55691 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 77175 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85796 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148943 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208363 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194294 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 32708 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 29538 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 30619 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 33487 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 42280 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 38647 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 42290 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 56084 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 507514 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 339207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:16 • 54 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:15 • 82 перегляди

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 10025 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10820 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132508 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Збільшили термін безвізового перебування турецьких громадян в Україні

Збільшили термін безвізового перебування турецьких громадян в Україні

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН з посиланням на офіційне представництво президента України.

Повідомляється, що Президент П.Порошенко проінформував турецького лідера про збільшення терміну безвізового перебування з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду для турецьких громадян на території України.

Також аналогічне рішення щодо українських громадян уряд Туреччини ухвалив раніше.

Зазначається, що співрозмовники засудили порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Президент Р.Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Туреччина планують розширити співпрацю у сфері оборонної промисловості

Примітно, що сторони домовилися активізувати переговори щодо зони вільної торгівлі та обговорили порядок подальших контактів на вищому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33