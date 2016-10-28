Увеличили срок безвизового пребывания турецких граждан в Украине

Сообщается, что Президент П.Порошенко проинформировал турецкого лидера об увеличении срока безвизового пребывания с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода для турецких граждан на территории Украины.

Также аналогичное решение в отношении украинских граждан правительство Турции приняло ранее.

Отмечается, что собеседники осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. Президент Р. Эрдоган в очередной раз подчеркнул непризнании результатов российских парламентских выборов на территории оккупированного полуострова.

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Примечательно, что стороны договорились активизировать переговоры по зоне свободной торговли и обсудили порядок дальнейших контактов на высшем уровне.