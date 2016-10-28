Увеличили срок безвизового пребывания турецких граждан в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.
Сообщается, что Президент П.Порошенко проинформировал турецкого лидера об увеличении срока безвизового пребывания с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода для турецких граждан на территории Украины.
Также аналогичное решение в отношении украинских граждан правительство Турции приняло ранее.
Отмечается, что собеседники осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. Президент Р. Эрдоган в очередной раз подчеркнул непризнании результатов российских парламентских выборов на территории оккупированного полуострова.
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Примечательно, что стороны договорились активизировать переговоры по зоне свободной торговли и обсудили порядок дальнейших контактов на высшем уровне.