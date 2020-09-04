Збільшення “мінімалки” буде вагомим тиском на бюджет — Шмигаль

“Збільшення мінімальної заробітної плати — це доволі вагомий тиск на бюджет й на бізнес. Ці гроші треба десь взяти, вони не були заплановані в цьому бюджеті. Тому підняття до 5 тисяч — це фактично підняття мінімальної заробітної плати до фактичного прожиткового мінімуму в цьому році. Це була така задача-мінімум для нашого уряду. Плюс це такий моральний певний бар’єр у 5 тисяч грн”, — розповів Шмигаль.

За його словами, у 2021 році до мінімальної заробітної плати буде додано 20%.

“Це відносно велике підняття...В цілому, підвищення мінімалки у 2021 році буде коштувати бюджету 159 млрд грн за нашими розрахунками. Частина з них повернеться в бюджет у вигляді сплачених податків зборів, інша частина піде в реальний сектор, пожвавлюючи споживання, пожвавлюючи виробництво переважно українських товарів”, — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наступного року уряд очікує зростання ВВП й це дає можливість закладати в бюджет підвищення мінімалки до 6 тисяч грн з 1 січня й до 6 500 грн з 1 липня.

“Це обґрунтовані розрахунки. Вони не вплинуть на розганяння інфляції, як кажуть деякі експерти. Ці два етапи підвищення мінімальної зарплати можуть розрахунково вплинути на інфляцію до одного відсотка. В нас зараз є дефляція, коли у нас немає інфляції. А мінус 0,2% мінус 0,4%. Дефляційні процеси в економічну кризу — це дуже негативний показник. Інфляція природна має бути, це сприятиме економічній ситуації, розвитку економіки при кризових явищах. Тому підняття мінімальної зарплати спричинить дуже незначну інфляцію, яка дуже позитивно вплине якраз на економічний розвиток на розвиток споживання. На розігрів економіки”, — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень.