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Увеличение "минималки" будет весомым давлением на бюджет - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 13817 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Увеличение минимальной заработной платы — это достаточно весомый давление на бюджет и на бизнес. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Увеличение "минималки" будет весомым давлением на бюджет - Шмыгаль

“Увеличение минимальной заработной платы — это достаточно весомое давление на бюджет и на бизнес. Эти деньги надо где-то взять, они не были запланированы в этом бюджете. Поэтому поднятие до 5000 (грн — ред.) — это фактически повышение минимальной заработной платы до фактического прожиточного минимума в этом году. Это была такая задача-минимум для нашего правительства. Плюс это такой моральный определенный барьер в 5000 грн”, — рассказал Шмыгаль.

По его словам, в 2021 году к минимальной заработной плате будет добавлено 20%.

“Это относительно большое повышение... В целом, повышение минималки в 2021 году будет стоить бюджету 159 млрд грн по нашим расчетам. Часть из них вернется в бюджет в виде уплаченных налогов, сборов, другая часть пойдет в реальный сектор, оживляя потребление, оживляя производство преимущественно украинских товаров”, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в следующем году правительство ожидает рост ВВП и это дает возможность закладывать в бюджет повышение минималки до 6000 грн с 1 января и до 6500 грн с 1 июля.

“Это обоснованные расчеты. Они не повлияют на разгон инфляции, как говорят некоторые эксперты. Эти два этапа повышения минимальной зарплаты могут расчетно повлиять на инфляцию до одного процента. У нас сейчас есть дефляция, когда у нас нет инфляции. А минус 0,2% минус 0,4%. Дефляционные процессы в экономический кризис — это очень негативный показатель. Инфляция естественная должна быть, это будет способствовать экономической ситуации, развитию экономики при кризисных явлениях. Поэтому повышение минимальной зарплаты приведет к очень незначительной инфляции, которая очень положительно повлияет как раз на экономическое развитие на развитие потребления. На разогрев экономики”, — рассказал Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минималки до 5000 гривен.

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