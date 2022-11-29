Заживлення Херсона: місто електрифіковане вже на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Херсон електрифікований вже на 50%. Про це повідомив голова місцевої ОВА Янушевич, передає УНН.
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Коротко про те, як після деокупації до херсонців повертається нормальне життя:
• 13 листопада – за два дні після звільнення до міста повернувся повноцінний мобільних зв'язок українських операторів.
• 26 листопада – у тестовому режимі першими підключали обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема було заживлено головну каналізаційну насосну станцію.
• 29 листопада о 17:27 голова ОВА Янушевич повідомив, що близько 41% помешкань херсонців заживлені та мають світло.
Роботи з відновлення інфраструктури тривають.