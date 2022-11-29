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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47973 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 86764 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 117129 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 166613 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 190349 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 375309 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 227240 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195056 перегляди

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Заживлення Херсона: місто електрифіковане вже на 50%

Заживлення Херсона: місто електрифіковане вже на 50%

Київ • УНН

 • 925101 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Херсон електрифікований вже на 50%. Про це повідомив голова місцевої ОВА Янушевич, передає УНН.

Деталі

Коротко про те, як після деокупації до херсонців повертається нормальне життя:

• 13 листопада – за два дні після звільнення до міста повернувся повноцінний мобільних зв'язок українських операторів.
• 26 листопада – у тестовому режимі першими підключали обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема було заживлено головну каналізаційну насосну станцію.
• 29 листопада о 17:27 голова ОВА Янушевич повідомив, що близько 41% помешкань херсонців заживлені та мають світло.

Роботи з відновлення інфраструктури тривають.

Українські Національні Новини

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