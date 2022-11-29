Заживление Херсона: город электрифицирован уже на 50%

Детали

Кратко о том, как после деоккупации к херсонцам возвращается нормальная жизнь:

•13 ноября – через два дня после освобождения в город вернулась полноценная мобильная связь украинских операторов.

• 26 ноября – в тестовом режиме первыми подключали объекты критической инфраструктуры, в частности, была заживлена ​​главная канализационная насосная станция.

• 29 ноября в 17:27 председатель ОВА Янушевич сообщил, что около 41% помещений херсонцев заживлены и имеют свет.

Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.