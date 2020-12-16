Заява Ультрас "Динамо" WBC: клуб зараз приносить більше ганьби, ніж позитивних емоцій

Так, уболівальники занепокоєні рівнем гри клубу і управлінськими процесами всередині ФК впродовж тривалого часу.

"Рік тому на виїзді в Чернігів відбулася важлива подія для нашого руху. Тоді ми були стурбовані рівнем гри клубу і особливо рівнем організації управлінських процесів і проявами колабораціонізму, які були причетними до "Динамо".

У нас було коротке, але цілком зрозуміле послання братам Суркісам. Але адресати, на жаль, послання не зрозуміли, натомість зібравши так званих уболівальників "Динамо" на проплачений мітинг під НБУ з метою повернення так званих вкладів братів Суркісів в "ПриватБанку". І в черговий раз усі побачили, як використовується славне ім'я "Динамо" в особистих інтересах", - йдеться в заяві.

Сьогодні "Динамо" приносить більше ганьби, ніж позитивних емоцій, констатують вболівальники клубу.

"Вершиною стало призначення споконвічного суперника Луческу, для якого Україна і Росія - це одна країна, і Лобановський не гідний тренер. А пізніше регулярне відвідування стадіону під час пандемії представниками прокремлівських партій і заяви про замовні акції від ультрас.

Як би це було не сумно визнавати, але клуб "Динамо" зараз приносить більше ганьби, ніж позитивних емоцій. Наше послання річної давності досі залишається актуальним", - сказано в зверненні ультрас, до якого додані хештеги #ДинамоБезСуркісів і #ДинамоБезЛуческу.

Нагадаємо, раніше ультрас жорстко відповіли Ігор Суркісу на фразу про порівняння Мірчі Луческу з Валерієм Лобановським.