Завтра в Україні можна буде через контакт-центр МОЗ викликати мобільну бригаду для тестування

“З 26 листопада у тестовому режимі запрацює опція виклику через контакт-центр МОЗ із протидії поширенню COVID-19 мобільної бригади для тестування на коронавірусну хворобу. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що мова йде саме про мобільні бригади, а не про екстрену медичну допомогу. Її, як і раніше, можна викликати лише за номером 103”, — йдеться у повідомленні.

Дана опція запрацює в тестовому режимі з 26 листопада. Ці бригади сформовані при медичних закладах для забору у хворого зі симптомами COVID-19 матеріалу для тестування.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запроваджений єдиний всеукраїнський контакт-центр для допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, у який завжди можна зателефонувати у разі необхідності. Так, за минулий тиждень контакт-центр обробив 43 318 дзвінків.