Завтра в Украине можно будет через контакт-центр Минздрава вызвать мобильную бригаду для тестирования

"С 26 ноября в тестовом режиме заработает опция вызова через контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19 мобильной бригады для тестирования на коронавирусную болезнь. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что речь идет именно о мобильных бригадах, а не об экстренной медицинской помощи. Ее, как и раньше, можно вызвать только по номеру 103", - говорится в сообщении.

Данная опция заработает в тестовом режиме с 26 ноября. Эти бригады сформированы при медицинских учреждениях для забора у больного с симптомами COVID-19 материала для тестирования.

Напомним, в Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезни COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43318 звонков.