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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40923 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 61318 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74082 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87177 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112108 просмотра

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Завтра в Украине можно будет через контакт-центр Минздрава вызвать мобильную бригаду для тестирования

Завтра в Украине можно будет через контакт-центр Минздрава вызвать мобильную бригаду для тестирования

Киев  •  УНН

 • 13549 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. С 26 ноября в Украине в тестовом режиме заработает опция вызова через контакт-центр Минздрава бригады для тестирования на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С 26 ноября в тестовом режиме заработает опция вызова через контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19 мобильной бригады для тестирования на коронавирусную болезнь. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что речь идет именно о мобильных бригадах, а не об экстренной медицинской помощи. Ее, как и раньше, можно вызвать только по номеру 103", - говорится в сообщении.

Данная опция заработает в тестовом режиме с 26 ноября. Эти бригады сформированы при медицинских учреждениях для забора у больного с симптомами COVID-19 материала для тестирования.

Напомним, в Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезни COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43318 звонков.

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