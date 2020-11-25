МОЗ: контакт-центр для хворих на COVID-19 за тиждень обробив понад 40 тис. дзвінків

"Починаючи з 2 листопада МОЗом запроваджено єдиний всеукраїнський контакт-центр по допомозі хворим з COVID-19. Все, що стосується COVID-19 - ви можете дізнатися у нашому контакт-центрі. Я думаю, що це вже відомий номер телефону, але тим не менш, це 0800602019 – це номер телефону, по якому ви завжди можете зателефонувати, якщо у вас є така необхідність у зв’язку з COVID-19", - зазначив він.

За його словами, він був запроваджений через різке збільшення кількості хворих на COVID-19.

"На превеликий жаль, інколи міський або обласний контакт-центри, "гарячі лінії" так званні, вони просто не справляються. Ми отримували велику кількість нарікань, і тому ми зробили такий великий контакт-центр. За минулий тиждень цей контакт-центр обробив 43318 дзвінків. Люди або отримали відповіді безпосередньо під час спілкування з операторами, які працюють у контакт-центрі, або ця інформація була передана в регіони, якщо вона потребувала вирішення безпосередньо на місці, і потім проконтрольовано, щоб питання було вирішене", - додав Степанов.

Раніше Степанов заявляв, що контакт-центром Міністерства охорони здоров’я із протидії поширення COVID-19 за два тижні роботи скористалось понад 37 тис. осіб. Найчастіше люди питають, зокрема, за сімейних лікарів, підписання з ними декларацій, результати тестування.