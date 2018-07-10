Завтра у Херсоні суд вирішить, чи продовжувати арешт Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Засідання суду у справі проти керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського відбудеться у середу, 11 липня 2018 року, о 13:00. Про це повідомила прес-служба Херсонського міського суду Херсонської області, передає УНН.
“Херсонським міським судом Херсонської області 11 липня 2018 року о 13:00 годині буде розглядатись клопотання про продовження строків тримання під вартою щодо керівника „РИА Новости-Украина“”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається у оголошенні суду, Вишинський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111(державна зрада) Кримінального кодексу України.
Клопотання буде розглядатись слідчим суддею Я.А. Мусулевським.
У прес-слубі також зазначили, що відповідно до частини 4 статті 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, присутні в залі судового засідання представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіо запис з використанням портативних відео- та аудіо технічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.
Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.
Нагадаємо, 9 липня прокуратура Автономної Республіки Крим подала клопотання до суду про продовження строку тримання під вартою для керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського.