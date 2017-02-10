Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Завтра, 11 лютого, на дорогах Києва подекуди очікується ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру завтра, 11 лютого, на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.
У відомстві звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, упродовж цієї доби з Києва вивезли більше 4,7 тис. тонн снігу. Для прибирання вулично-дорожньої мережі столиці було задіяно 337 одиниць спецтехніки та 5 604 особи