Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

По прогнозу Украинского гидрометцентра завтра, 11 февраля, на дорогах столицы местами гололедица. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем ​​4-6° мороза.

В ведомстве обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Напомним, как сообщал УНН, в течение этого периода из Киева вывезли более 4,7 тыс. тонн снега. Для уборки улично-дорожной сети столицы было задействовано 337 единиц спецтехники и 5604 человека