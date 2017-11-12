Завтра можна буде побачити зближення Юпітера і Венери
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Злиття планет Венери і Юпітера можна буде побачити вранці 13 листопада 2017 року, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Юпітер пройде поряд з Венерою. Із Землі цей феномен буде виглядати як одна яскрава зірка на південному сході над самим горизонтом", - наголошується в повідомленні.
Відзначається, що планети буде найкраще видно в середніх північних широтах по всьому світу, включаючи Великобританію і північ США.
В Україні парад планет можна буде побачити на світанку, орієнтовно о 06:00.
Як повідомляв УНН, NASA збирає екстрену конференцію на тему "Життя поза сонячною системою".
Відзначається, що на конференції будуть представлені нові дані про планети, які обертаються навколо Сонця, відомих як екзопланети. Джерела BuzzFeed відзначають, що на конференції буде представлено "вражаючу інформацію".
Також, нагадаємо, компанія Google додала в Google Maps оновлення, яке дозволить користувачам відвідувати планети Сонячної системи і їх супутники.