Завтра можно будет увидеть сближение Юпитера и Венеры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Слияния планет Венеры и Юпитера можно будет увидеть утром 13 ноября 2017 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Юпитер пройдет рядом с Венерой. С Земли этот феномен будет выглядеть как одна яркая звезда на юго-востоке над самым горизонтом", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что планеты будут лучше всего видны в средних северных широтах по всему миру, включая Великобританию и север США.
В Украине парад планет можно будет увидеть на рассвете, ориентировочно в 06:00.
Как сообщал УНН, NASA собирает экстренную конференцию на тему "Жизнь вне солнечной системы".
Отмечается, что на конференции будут представлены новые данные о планетах, которые вращаются вокруг Солнца, известных как экзопланеты. Источники BuzzFeed отмечают, что на конференции представят "впечатляющую информацию".
Также, напомним, компания Google добавила в Google Maps обновление, которое позволит пользователям посещать планеты Солнечной системы и их спутники.