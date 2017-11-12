Завтра можно будет увидеть сближение Юпитера и Венеры

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100583 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 88131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100955 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78739 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102066 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101455 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Завтра можно будет увидеть сближение Юпитера и Венеры

Завтра можно будет увидеть сближение Юпитера и Венеры

Киев  •  УНН

 • 13073 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Слияния планет Венеры и Юпитера можно будет увидеть утром 13 ноября 2017 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Юпитер пройдет рядом с Венерой. С Земли этот феномен будет выглядеть как одна яркая звезда на юго-востоке над самым горизонтом", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что планеты будут лучше всего видны в средних северных широтах по всему миру, включая Великобританию и север США.

В Украине парад планет можно будет увидеть на рассвете, ориентировочно в 06:00.

Как сообщал УНН, NASA собирает экстренную конференцию на тему "Жизнь вне солнечной системы".

Отмечается, что на конференции будут представлены новые данные о планетах, которые вращаются вокруг Солнца, известных как экзопланеты. Источники BuzzFeed отмечают, что на конференции представят "впечатляющую информацию".

Также, напомним, компания Google добавила в Google Maps обновление, которое позволит пользователям посещать планеты Солнечной системы и их спутники.

 

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