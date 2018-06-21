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Завтра голова МЗС Литви відвідає Донбас

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У п'ятницю, 22 червня міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс відвідає лінію зіткнення на Донбасі. Про це на спільній прес-конференції з Лінкявічюсем заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Лінас є, серед всього іншого, чемпіоном з відвідання Донбасу. Завтра він туди теж їде”, — сказав Клімкін.

Зі свого боку, Лінкявічус додав, що це його 15-й візит до України як голови литовського МЗС. Він повідомив, що планує на Донбасі відвідати лінію зіткнення та висловити солідарність жителям Донбасу.

Нагадаємо, раніше Л.Лінкявічюс заявив, що ситуація на сході України - це не внутрішній конфлікт, не громадянська війна, а зовнішня агресія.

Українські Національні Новини

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