Завершено розслідування у справі завдання 2,2 млн грн збитків Службі зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завершено розслідування у справі колишніх посадовців Служби зовнішньої розвідки України, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі в сумі 2,2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"НАБУ та САП завершили розслідування факту завдання 2,2 млн грн шкоди Службі зовнішньої розвідки України. Трьом підозрюваним та їхнім захисникам 16 квітня 2020 року відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням справи до суду", - йдеться в повідомленні.
Серед підозрюваних:
- ексзаступник голови Служби зовнішньої розвідки України (далі — СЗРУ) — ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України;
- експосадовець СЗРУ — ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України;
- в.о. директора держпідприємства — ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
Нагадаємо, колишні посадовці Служби зовнішньої розвідки України підозрюються у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі в сумі 2,2 млн грн.