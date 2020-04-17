Завершено расследование по делу причинения 2,2 млн грн убытков Службе внешней разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завершено расследование по делу бывших должностных лиц Службы внешней разведки Украины, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб государству в сумме 2,2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ и САП завершили расследование факта нанесения 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки Украины. Трем подозреваемым и их защитникам 16 апреля 2020 года открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд", - говорится в сообщении.
Среди подозреваемых:
- экс-заместитель главы Службы внешней разведки Украины (далее - СВРУ) - ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины;
- экс-чиновник СВРУ - ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины;
- и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Напомним, бывшие должностные лица Службы внешней разведки Украины подозреваются в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб государству в сумме 2,2 млн грн.