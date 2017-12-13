Затриманого на хабарі голову ДАК "Хліб України" суд відмовився відсторонити від посади

Додамо, у вересні цього року правоохоронці затримали главу ДАК "Хліб України" на гарячому: під час отримання хабара у розмірі 10 тис дол. Цього ж місяця йому було повідомлено про підозру.

Згодом, згідно із рішенням суду першої інстанції, М.Скородинського було відсторонено від займаної посади на час 2 місяці. Однак, захист підозрюваного ухвалу про відсторонення оскаржив і домігся її скасування апеляційною судовою інстанцією.

Наразі, з плином двох місяців, слідчі Генеральної прокуратури знову звернулися до суду із клопотання про відсторонення голови ДАКу від займаної посади строком на два місяці (час слідства). Аргументували правоохоронці своє клопотання тим, що, перебуваючи на займаній посаді, очільник ДАК "Хліб України" може знищити речові докази, які мають значення для досудового розслідування. Окрім того, він може впливати на свідків, в тому числі, підпорядкованих йому працівників ДАК "Хліб України".

Однак, незважаючи на доводи, суд відмовив слідчим ГПУ у задоволенні клопотання.

"У задоволенні клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України" - відмовити", - йдеться в ухвалі суду.

Додамо, що ДАК "Хліб України" наразі через суди намагається відчужити активи Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами.

Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як пишуть "Економічні вісті", китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК "Хліб Україна" уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом.

У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.